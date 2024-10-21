В Орле стартовал отбор торговцев на новогоднюю ярмарку

Желающим торговать придется раскошелиться.

Как уже рассказывал «Орелград», мэр Юрий Парахин подписал постановление об организации новогодней тематической ярмарки в городе Орле. Она пройдет в период с 25 декабря 2024 года по 14 января 2025 года на площади Ленина, и на улицах Ленина и Горького. В связи с этим управление экономического развития объявило о старте конкурса на право осуществления торговли на новогодней тематической ярмарке. Право такое в соответствии с постановлением Юрий Парахина предоставляется на платной основе.

Размер платы, как следует из извещения о конкурсе, установлен организатором с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ и оказание услуг, связанных с организацией работы ярмарки и продажи товаров. За весь период размещения она составляет: 1308 рублей – за право оказания услуг фотомата; 261,6 рубля – за 1 кв.м. фуд-трака; 7848,02 рубля – за общепит в ярмарочном домике; 19 620,05 рубля – за общепит в ярмарочном домике с открытой зоной для размещения очага-гриля и газ-гриля; 6592,34 рубля – за право осуществления торговли в ярмарочном домике сувенирами и продуктами питания; 784,8 рубля – за 1 кв.м. торгового объекта по оказанию развлекательных услуг.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, то есть самозанятые).

Ассортимент реализуемых товаров также утвержден мэрией. В него включена продукция собственного производства предприятий общественного питания, отвечающая санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, разрешено торговать блинчиками с различными начинками, жареным сыром, кесадильей, гамбургерами, хот-догами, сэндвичами, пиццей, пирогами, расстегаями, кулебяками, пельменями, сырными палочками и шариками во фритюре, картофелем фри с топингами, шашлыком, карамелизированными яблоками и многим другим.

Предусмотрена торговля тематическими напитками: глинтвейном, пуншем и грогом, при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Можно торговать изделиями декоративно-прикладного искусства и сувенирами собственного производства, в том числе новогодними товарами: елочные игрушки, посуда, свечи, статуэтки, украшения и прочее в соответствии с тематикой мероприятия.

Заявки на участие в конкурсе организатор будет принимать с 21 октября по 22 ноября 2024 года. К заявке должен быть приложен ассортиментный перечень реализуемой продукции, проект украшения торгового объекта или ярмарочного домика, костюм продавцов ярмарки, план проведения дегустаций и мастер-классов, информация о способе оплаты продукции по безналичному расчету (через банковский терминал, QR-код и т.д.) и др. Заявителю может быть отказано в приеме заявки, если не предоставлен полный комплект документов.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»