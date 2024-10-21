В «Орловском полесье» волонтёры благоустроили святой источник

В национальном парке высадился экологический десант.

Акцию организовали благотворительный фонд «Созидание» и Сбер. Мероприятие приурочили к 30-летию «Орловского полесья», а также ко Дню зубра.

Волонтёры фонда и Сбера, а также регионального отделения общественного движения «Экосистемы», благоустроили святой источник, который находится рядом с озером Старое. Родник образован несколькими ключами, вода из которых считается целебной.

На прилегающей территории расчистили дорожки, крышу входной группы и купели освободили от веток, хвои и мха. Также здесь установили 20 скворечников, ранее созданных студентами отдела инклюзивного образования Орловского технологического техникума. В завершении мероприятия волонтёры укрыли органическим материалом (мульчей) дорожки экотропы.

Основным инициатором акции выступил фонд «Созидание», чьим стратегическим партнёром является ГК ОДСК. Орловское отделение ПАО Сбербанк (в лице заместителя управляющего Николая Симошина) выступило партнёром по организации поездки. Ещё одним партнёром стало региональное отделение общественного движения «Экосистема». УК «Орелжилэксплуатация» оказало помощь в предоставлении органического материала.

Как считают в фонде «Созидание», данной акцией экозащитники заложили основы создания масштабного волонтерского движения по сохранению заповедной территории нашего региона.

ИА «Орелград»