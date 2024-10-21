Под Орлом прокуратура заставила чиновников обустроить площадку для мусора

Суд удовлетворил иск.

Проверку проводила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Нарушения выявили в деревне Касьяновка.

Оказалось, что здесь отсутствует площадка для накопления крупногабаритных отходов. Контейнерная площадка для твёрдых бытовых отходов есть, но она не соответствует санитарным и эпидемиологическим нормам. При этом прилегающая к ней территория засорена отходами.

Прокурор направил в суд исковое заявление, обязывающее администрацию Орловского муниципального округа устранить нарушения. Требования удовлетворили.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор рассказал, что орловские коровы оказались слишком свободными.

ИА «Орелград»