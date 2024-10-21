Подрядчика Должанской ЦРБ ещё раз оштрафовали

Причиной стало отставание от графика.

ООО «Инвестиционно-строительная компания «Добрый дом»» придётся выплатить 620 тысяч. Соответствующее административное дело возбудили по постановлению прокуратуры Должанского района.

«Установлено, что подрядной организацией… нарушен срок выполнения работ, предусмотренный контрактом. Работы на объекте завершены с отставанием от графика», – пояснили в ведомстве.

Ранее компанию штрафовали на 900 тысяч рублей — по той же причине. Также исполняющего обязанности директора ООО оштрафовали на 1,9 миллиона рублей (по решению мирового суда).

Напомним, капитально отремонтированную поликлинику должны были сдать ещё в ноябре минувшего года. По факту ремонт окончательно завершился только в апреле текущего.

Общие затраты составили 43 миллиона рублей. Капремонт делали в здании впервые. Работы провели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

ИА «Орелград»