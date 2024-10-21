Вдовин назвал информацию о тепле «далекой от действительности»

Первый вице-спикер Орловского облсовета заявил, что люди мерзнут в своих квартирах.

Пост Михаил Вдовин опубликовал 21 октября. Утром этого дня на заседании правительства рассматривался вопрос о старте отопительного сезона. Несмотря на 500 жалоб в департамент ЖКХ, чиновники особых проблем не увидели.

«Губернатору представили информацию далекую от действительности», – прокомментировал Михаил Вдовин.

Он сообщил, что посетил ряд домов 909 квартала, общался как с жителями, так и с представителями управляющих компаний.

«Вывод: люди мерзнут в своих квартирах, есть дома, где отопление не подавалось вообще. В большинстве квартир горячая вода – как парное молоко, батареи или холодные или по отдельным стоякам чуть теплые».

Резервная схема запитки от соседних кварталов не дает необходимых параметров.

«Необходимо срочно принимать меры к запуску котельной, а не делать вид, что все в порядке», – написал Михаил Вдовин.

На заседании правительства региона руководитель департамента ЖКХ Сергей Латнынин сообщил, что в 909 квартале в настоящее время теплоноситель подается от смежной котельной 908 квартала. Работы по закольцовке систем проводили в летний период, напомнил чиновник.

«Сейчас организация подрядная, которая занимается ремонтом, опережающими темпами завершает мероприятия, – пояснил Сергей Латынин. – Газовая часть уже проверена службами контроля газа. Ведется доработка исполнительной документации в части электрики, и в части котлового оборудования для предъявления в Ростехнадзор и получения акта на пуск газа», – рассказал чиновник.

Также были зафиксированы случаи отсутствия синхронизации мероприятий после проведенных ремонтных работ. Заполнение внутридомовых систем теплоснабжения приводило к падению давления в сетях всего квартала. А это провоцировало аварийную остановку котлов в котельных. Данные факты зафиксированы в том числе в 909 и 907 кварталах, сообщил Сергей Латынин. По словам чиновника, 908 отапливается с котельной на улице Латышских Стрелков. Это “в полном объеме обеспечивает нормальный температурный режим в помещениях в многоквартирных домах и в детских садах”, заявил Сергей Латынин.

ИА “Орелград”