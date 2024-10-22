244 орловца задержали на улицах в нетрезвом виде

Статистику правонарушений в общественных местах раскрыло УМВД.

Состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 25,4 процента, на улицах их количество снизилось на 27,9 процента. Такие данные приводит Управление МВД России по Орловской области, сделавшее сравнительный анализ текущих показателей с показателями прошлого года. Из ведомственной информации также следует, что в структуре уличной преступности в текущем году нет изнасилований, а количество грабежей и хулиганств сократилось.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии, – сообщает УМВД. – Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 244 лица, находящихся в состоянии алкогольного опьянения».

В ведомстве добавили, что в настоящий момент во взаимодействии с правительством Орловской области, главами органов местного самоуправления и руководителями различных предприятий и организаций прорабатываются вопросы дальнейшего развития комплекса технических средств видеоконтроля за состоянием правопорядка в общественных местах. В целом за три квартала 2024 года сотрудники органов внутренних дел выявили 14 282 административных правонарушения.

Лидером остается такое популярное правонарушение, как распитие спиртных напитков в общественном месте – за девять месяцев 2024 года оно протоколировалось 3289 раз. Виновные понесли административную ответственность по статье 20.20 КоАП РФ.

Кроме того, 1530 протоколов было составлено по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 1030 – по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства), за нарушение тишины и покоя граждан в рамках административного закона Орловской области за отчетный период времени сотрудниками полиции был составлено 559 административных протоколов. Отметим, что приведенная статистика не учитывает административные правонарушения, допущенные в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.

ИА «Орелград»