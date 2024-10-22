При обороте зерна выявлено более 500 нарушений

Оглашены итоги надзора в сфере оборота зерна и продукции из него.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовали итоги контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов переработки зерна за 9 месяцев 2024 года. Сообщается, что всего было проведено контрольное 2231 мероприятие, выявлено 514 правонарушений и составлено 26 административных протоколов Управление вынесло четыре постановления о привлечении виновных к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 56 тысяч рублей. В 23 случаях виновные отделались предупреждениями.

В целом за отчетный период времени сотрудники ведомства на территории двух регионов проконтролировали 9,2 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Как показали надзорные мероприятия, 67,2 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания в сопроводительной документации (СДИЗ) сведений декларации о соответствии, а 254,9 тысячи тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.

Кроме того, 153,3 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств, 54,1 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций, а 30,6 тысячи тонн зерна выпущено в обращение без СДИЗ. Кстати, 47 нарушений было вскрыто мониторинговой группой, которая отслеживает информацию во ФГИС «Зерно». Нарушения были связаны с отсутствием СДИЗ при отгрузке зерна.

Еще 222 нарушения было связано с внесением в СДИЗ неполной информации, а также при реализации зерна без декларации. В ведомстве обращают внимание на значительное количество случаев недостоверного декларирования зерна. Так, за отчетный период времени всего было проконтролировано 3497 деклараций о соответствии. В результате было выявлено 968 случаев недостоверного декларирования зерна, то есть количество таких нарушений приближается к трети от всего объема деклараций.

«По всем случаям Управлением вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными, – заверили в ТУ Россельхознадзора. – Основными причинами явились: неаккредитованные лаборатории; поддельные протоколы испытания; отсутствие полного перечня исследований и прочие основания».

ИА «Орелград»