Через Орловщину пытались провезти 10 лошадей-нелегалов

Автомобиль следовал из Курской области.

Его остановили сотрудники орловского Управления МВД. Это произошло на трассе «Крым» на 353-м километре.

Оказалось, что 10 лошадей везут из Курской в Тульскую область. Однако на них не оформили сопроводительные документы. Также животных не зарегистрировали в информационной системе «Хорриот».

В итоге автомобиль тронулся в путь, но только после того, как все формальности были соблюдены. Также собственнику лошадей – ООО «Курский конный завод» – выдали предостережение о недопустимости нарушения требований.

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»