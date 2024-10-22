В Орле собрали подписи за установку бюста Солженицына

22.10.2024 | 12:40 Важное, Новости, Общество

Активисты хотят видеть его в парке Победы.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом стало известно на встрече с писателем Вадимом Черниковым, которая состоялась в орловском Штабе общественной поддержки «Единой России». Новость сообщил портал «Вечерний Орёл».

Тема «всплыла» во время общения писателя с аудиторией.

«Уже собраны подписи в поддержку этой инициативы», – утверждает СМИ. При этом памятник предлагается установить в парке Победы — так как Солженицын участвовал в Великой Отечественной войне и освобождал Орловскую область от фашистов.

Отметим, что там же должен появиться и бюст Сталина. В текущем месяце в Орле прошли общественные слушания, на которых утвердили данное решение.

ИА «Орелград»


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