В Орле собрали подписи за установку бюста Солженицына

Активисты хотят видеть его в парке Победы.

Об этом стало известно на встрече с писателем Вадимом Черниковым, которая состоялась в орловском Штабе общественной поддержки «Единой России». Новость сообщил портал «Вечерний Орёл».

Тема «всплыла» во время общения писателя с аудиторией.

«Уже собраны подписи в поддержку этой инициативы», – утверждает СМИ. При этом памятник предлагается установить в парке Победы — так как Солженицын участвовал в Великой Отечественной войне и освобождал Орловскую область от фашистов.

Отметим, что там же должен появиться и бюст Сталина. В текущем месяце в Орле прошли общественные слушания, на которых утвердили данное решение.

ИА «Орелград»