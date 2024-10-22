В Кремле наградили орловскую семью Пашковых

Орловская «ячейка общества» победила на всероссийском конкурсе.

В мероприятии под названием «Семья года» участвовало около 11 тысяч семейств со всей России. После региональных этапов в финал вышли 388 из них. Победителями стали 88 семей.

Сергей и Ольга Пашковы из села Плоское Свердловского района стали лучшими в номинации «Сельская семья». Кроме них победителями в той же номинации признали ещё 17 семейств.

Церемония награждения прошла в Кремле. Сергею и Ольге вручили соответствующие дипломы.

Орловцы в браке уже 20 лет. Они воспитывают троих детей. Отец семейства руководит крестьянско-фермерским хозяйством, а его супруга работает учительницей.

Напомним, что 2024-й официально объявлен в России Годом семьи.

ИА «Орелград»