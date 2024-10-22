Лидером по числу просьб и жалоб губернатору стало здравоохранение

О работе с обращениями граждан отчиталась администрация губернатора.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала отчет о работе с обращениями граждан, поступившими в третьем квартале 2024 года. Всего поступило 2244 письменных обращения, что на 11,6 процента меньше, чем было годом ранее. С учетом установленных сроков рассмотрено 1893 письменных обращения, из них 623 поставлены на контроль губернатором, его заместителями, руководителями департаментов. 167 обращений рассмотрено совместно с органами местного самоуправления, с выездом на место – 10. Решено положительно 358 устных и письменных вопросов.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы – 1069, или 47,6 процента от общего объема обращений. Стоит отметить, что лидером по количеству просьб и жалоб стало здравоохранение. Орловцы 713 раз обратились к областным властям с вопросами в указанной сфере. В основном орловцев интересовали вопросы лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации и выплат медицинским работникам.

На втором месте по количеству обращений оказалась экономика – 531 сигнал, или 23,6 процента от общего объема. В данном случае несколько неожиданно лидером – 150 обращений – стала тема охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. Орловцев, в том числе, беспокоили проблемы использования и охраны земель, животного мира, вод и лесов. По теме градостроительства и архитектуры поступило 148 обращений, в том числе по вопросам газификации, водоснабжения и электрификации поселений, благоустройства городов и поселков, придомовых территорий, строительства объектов социальной сферы – науки, культуры, спорта, народного образования, здравоохранения и торговли.

По вопросам строительства и реконструкции дорог, мостов и гидротехнических сооружений орловцы обратились в областную администрацию 108 раз, по вопросам транспорта – 69 раз, по вопросам работы крестьянско-фермерских хозяйств и аренды земельных участков в сельской местности, ведения личных подсобных хозяйств – 15 раз. Жилищно-коммунальная сфера осталась на третьем месте с 304 обращениями, в том числе 242 раза орловцы жаловались на коммунальное хозяйство.

Это были вопросы работы управляющих организаций и товариществ собственников жилья, оплаты жилищно-коммунальных услуг; установления тарифов, предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; перебоев в электро-, водо-, газо- и теплоснабжении. В 59 случаях орловцев интересовали вопросы обеспечения граждан жильем, в том числе многодетных семей, детей-сирот, инвалидов по общему заболеванию.

ИА «Орелград»