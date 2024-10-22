Нарушения оплаты труда учителей вскрыли при проверке школ

Аудиторы КСП проверили использование субвенций на образование.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела анализ предоставления и целевого использования субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования. По результатам контрольного мероприятия установлены отдельные недостатки в деятельности регионального департамента образования, а также ряд нарушений при использовании субвенций образовательными организациями.

КСП отмечает, что в нарушение требований Федерального закона «Об образовании в РФ» на региональном уровне не разработан порядок расчета финансового обеспечения затрат при организации образовательной деятельности в малокомплектных школах. Анализ указал на «недостаточность предусмотренных средств образовательным организациям на приобретение технических средств обучения, игр, игрушек и расходных материалов».

В ряде случаев незаконно за счет средств местного бюджета производились расходы на оплату труда административного персонала, работающего в школах. А оплата труда педагогическим работникам классов-комплектов производилась не за класс-комплект, а отдельно по каждому классу, что, по мнению проверяющих, привело к искажению статистической отчетности. В Кутафинской школе в классы-комплекты объединили детей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В КСП это сочли нарушением правил объединения.

В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ разработанные органами местного самоуправления и школами правовые акты содержат широкие пределы формирования оснований для установления выплат. По мнению КСП, это «создает правовую неопределенность расширенного толкования правового акта, влекущую неэффективное использование субвенции». В нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ, в Кутафинской и Дубовской школах за счет средств субвенции установили доплаты, не относящиеся к обязанностям педагогического персонала, а также за работу, непосредственно входящую в круг должностных обязанностей.

Например, такую доплату дали учителю физкультуры за работу спортивного зала и спортивную работу. Расходы на указанные доплаты составили 200,9 тысячи рублей. В нарушение статей 282 и 284 Трудового кодекса РФ продолжительность работы бухгалтера Кутафинской школыв, одновременно выполняющей работу в трех образовательных учреждениях, с учетом совместительства составляла 2,5 ставки, что превышает месячную норму рабочего времени, установленную для соответствующей категории работников. Кроме того, при отсутствии результатов проведенной аттестации рабочих мест педагогическим работникам были установлены компенсационные выплаты за работу во вредных условиях труда.

ИА «Орелград»