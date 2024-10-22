На Орловщине карусели заржавели и облупились

Это заинтересовало прокуратуру.

Нарушения выявили в селе Тросна. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Ведомство, проверяя соблюдение прав несовершеннолетних, установило, что отдельные элементы спортивного и игрового оборудования, установленные на детских площадках, пришли в негодность. Так, до нужных требований не дотянуло оборудование на площадках на улицах Школьной и Молодёжной.

В частности, в плохом состоянии находились металлические поверхности каруселей, качелей и горок — на них имелись следы коррозии. На деревянных элементах оборудования отслоилась краска.

Прокуратура направила в суд иск к администрации Троснянского района, обязывающий чиновников исправить ситуацию. К настоящему моменту заявление удовлетворено.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»