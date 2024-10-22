На Орловщине семье бойца СВО вручили его орден

22.10.2024 | 17:03 Новости, СВО

Орловца Ивана Миронова посмертно отметили Орденом Мужества.

Фото: vk.com/id691056835

Высокую награду, заслуженную защитником Отечества, получали его мать и жена. Об этом написала глава Мценского района Екатерина Ерохина.

Миронов являлся уроженцем этого муниципального образования и прожил здесь всю жизнь. Мужчину призвали на СВО в рамках частичной мобилизации.

Боец погиб в мае этого года. «Наш Герой ушел в бессмертие как настоящий мужчина, спасая своих боевых товарищей. Этот поступок – проявление истинно русского характера», – написала Ерохина.

Также в церемонии вручения награды участвовал военный комиссар Мценска и Мценского района Валерий Зайцев.

Ранее стало известно, что орловцы собрали гуманитарный груз для знаменитой «Пятнашки», которая сражается под Курском.

ИА «Орелград»


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