В Орле выяснили причины смертельного ЧП в Зареченском

После обрушения грунта погибли двое рабочих.

Ещё трое были госпитализированы. Напомним, ЧП случилось 18 сентября вечером. Рабочие строили выезд из микрорайона – дорогу по улице Витольда Почернина.

Результаты расследования опубликовала Государственная инспекция труда в Орловской области. Как оказалось, в результате несчастного случая пострадали не только сотрудники ООО «Строй-Проект», которое является основным исполнителем соответствующих работ, но и ООО «ТранСтройКом».

Установлено, что траншею, в которой обрушился грунт, вырыли накануне, 17 сентября. Её глубина составляла 3,5 метра, длина и ширина – 46 метров и 1,2 метра соответственно.

18 сентября в 16 часов работники ООО «Строй-Проект» находились в траншее и занимались выравниванием стенок. Произошёл обвал грунта. Сотрудники ООО «ТранСтройКом» решили спуститься вниз, чтобы помочь одному из коллег (из ООО «Строй-Проект»), засыпанному почвой. В этот момент произошёл повторный обвал.

Госинспекция труда официально назвала причиной ЧП неудовлетворительную организацию производства работ. Так, рабочие выполняли задания повышенной опасности, не имея соответствующего допуска. Ответственные руководители и специалисты не обеспечили должный контроль за процессом, а также соблюдение трудовой дисциплины. В частности, в учреждении указывают, что за земляными работами в зоне действующего газопровода никто из них непосредственно не наблюдал.

ИА «Орелград»