На орловские госпрограммы потратят 57 миллиардов рублей

Бюджет Орловской области сформируют по программному принципу.

Проект бюджета Орловской области на 2025 год формировался по программному принципу – 94,9 процента его расходов сформировано в рамках реализации государственных программ. В целом на их реализацию в 2025 году планируется направить 57,408 миллиарда рублей, что выше уровня 2024 года, в сопоставимых условиях, на 4,187 миллиарда рублей, или на 7,9 процента. Такие данные привела глава департамента финансов Елена Сапожникова, презентуя проект бюджета в Орловском облсовете народных депутатов.

Для сравнения, на реализацию национальных проектов в предстоящем году планируется направить около 5,728 миллиарда рублей. Что касается программ, то на программу «Образование в Орловской области» предполагается направить 14,548 миллиарда рублей, или 24 процента от общего объема расходов областного бюджета. Государственная программа «Развитие отрасли здравоохранения» получит финансирование в объеме 11,995 миллиарда рублей, или 20 процентов от общего объема расходов областного бюджета.

Далее следует программа «Социальная поддержка граждан в Орловской области» с финансированием в объеме 8,897 миллиарда рублей и программа «Развитие транспортной системы в Орловской области» с финансированием в объеме 8,862 миллиарда рублей (по 15 процентов от общего объема расходов областного бюджета). Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Орловской области прогнозируется в размере 19,938 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2024 года, в сопоставимых условиях, на 2,771 миллиарда рублей, или на 16,1 процента.

Государственные программы Орловской области как новый инструмент стратегического планирования и построения бюджетного финансирования начали использовать с 2013 года. Тогда в регионе насчитывалась 21 госпрограмма. В 2014-2015 годах их стало 25, в 2016-2017 годах – 26, в 2018-2019 годах – 27, в 2020 году – 26, в 2021-2023 годах – 27. В настоящее время в Орловской области разработано и реализуются 27 государственных программ. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ программы ежегодно оцениваются. Так, в 2023 году высокой была признана эффективность реализации 20 из 27 государственных программ Орловской области.

ИА «Орелград»