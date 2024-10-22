Орловца покарали за угрозы полицейскому

Мужчину крупно оштрафовали.

Дело рассматривал Покровский районный суд. Его возбудили по статье 318 УК РФ.

53-летнему местному жителю вменялась угроза насилия в отношении представителя власти, причём именно в связи с исполнением должностных обязанностей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, всё началось с того, что мужчина вступил в конфликт со своей супругой. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский прибыл на вызов. Однако орловец не пожелал давать ему показания, а вместо этого начал угрожать сотруднику МВД ножом.

В итоге мужчину признали виновным и оштрафовали на 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»