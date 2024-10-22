Орловца покарали за угрозы полицейскому

Мужчину крупно оштрафовали.
Дело рассматривал Покровский районный суд. Его возбудили по статье 318 УК РФ.
53-летнему местному жителю вменялась угроза насилия в отношении представителя власти, причём именно в связи с исполнением должностных обязанностей.
Как сообщает прокуратура Орловской области, всё началось с того, что мужчина вступил в конфликт со своей супругой. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейский прибыл на вызов. Однако орловец не пожелал давать ему показания, а вместо этого начал угрожать сотруднику МВД ножом.
В итоге мужчину признали виновным и оштрафовали на 70 тысяч рублей.
ИА «Орелград»