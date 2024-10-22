Орловцы отвезли помощь для «Пятнашки»

22.10.2024 | 11:21 Новости, СВО

Орловские общественники помогли легендарному подразделению бойцов СВО.

Фото: obl1.ru

Гуманитарный груз собрал Орловский Комитет Семей Воинов Отечества. Накануне его на микроавтобусе отправили из Орла в приграничные районы Курской области.

Помощь предназначается, в том числе, для бойцов уже легендарной «Пятнашки» – добровольческого батальона, которым руководит Ахра Авидзба («Абхаз»). Она сражается на Добассе с 2014-го года. Сейчас подразделение выполняет задачи на территории Курской области.

В состав груза вошли продукты, одежда и обувь, бытовая химия, а также многое другое.

«Бойцам будут отправлены свитера, так как ребята сейчас очень нуждаются в тёплой одежде. Также мы отправляем сухие супы, противоожоговые мази, мёд, лекарственные препараты», – рассказала руководитель Комитета Вера Ашуркова.

Новость сообщил телеканал «Первый областной».

ИА «Орелград»


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