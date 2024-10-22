Путин наградил орденом епископа Нектария

Он является епископом Ливенским и Малоархангельским.

Президент России отметил Нектария (Николая Селезнёва) орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на федеральном портале правовой информации.

Епископа наградили за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и активную просветительскую деятельность. В текущем месяце аналогичный орден получил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Орден Дружбы учреждён в 1994-м году, но является «правопреемником» советского ордена Дружбы народов, существовавшего ещё с 1972-го года. На данный момент наградой отмечены как минимум около 4,5 тысяч человек.

Епископу Нектарию 50 лет. В Орловской епархии он служит с 2011-го года. Вначале он исполнял обязанности наместника Успенского монастыря города Орла, а с 2014-го занял свой нынешний пост.

ИА «Орелград»