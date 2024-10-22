Орловщина не улучшит демографию за счет рождаемости

Региону предрекают дальнейшую естественную убыль населения.

В Штабе общественной поддержки прошло совещание по вопросам демографии. Участники обсудили текущую ситуацию и перспективы, которыми пока радостными не назовешь. Так, одной из тем для обсуждения стало принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, запрещающего пропаганду отказа от деторождения. Речь идет о так называемой идеологии чайлдфри, которую депутаты посчитали элементом «развязанной против России гибридной войны».

«Участники рабочей встречи поддержали данную инициативу и признали необходимость проводить комплексную информационную работу с семьями, направленную на повышение престижа в обществе института семьи, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов. – Кроме того, они обратили внимание на предстоящую работу в области правоприменения данного нормативно-правового акта».

Демографическая ситуация в Орловской области остается достаточно сложной. На начало 2024 года численность населения составила 692,5 тысячи человек, сократившись за год на 7,8 тысячи человек. Сокращение в 2023 году произошло за счет естественной (минус 6320 человек) и миграционной (минус 1470 человек) убыли населения. Основной причиной процесса депопуляции в Орловской области является превышение числа умерших над числом родившихся в 2023 году в 2,4 раза.

Естественная убыль населения остается определяющим фактором демографических процессов в регионе. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития региона, который сейчас активно обсуждается в Орловском облсовете. Из него следует, что на протяжении прогнозного периода до 2027 года включительно число умерших по-прежнему будет превышать число родившихся. Авторы прогноза связывают это с ожидаемым увеличением доли орловцев старшего возраста и сокращением числа женщин репродуктивного возраста.

«В связи с этим в 2024 году, а также в прогнозном периоде 2025-2027 годов сохранится тенденция сокращения численности населения Орловской области, – следует из прогноза. – Численность постоянного населения на 1 января 2025 года составит 685,7 тысячи человек, сократившись на 6,8 тысячи человек (на 1 процент) относительно 1 января 2024 года. По прогнозу, на 1 января 2027 года численность постоянного населения составит 675,6 тысячи человек и сократится относительно соответствующей даты 2024 года на 16,9 тысячи человек, или на 2,4 процента».

Сдерживать рост естественной убыли населения, по мнению авторов прогноза, могут новые меры поддержки граждан: совершенствование оказания медицинской помощи населению, улучшение условий и охраны труда, формирование мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом. К слову, на прошедшем заседании рабочей группы было отмечено, что материальное благосостояние никогда не будет являться основной причиной в принятии семьей решения о заведении ребенка.

«Можно вспомнить тяжелые послевоенные годы, когда у людей не было ничего, – сказал первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин. – При этом большая семья в то время являлась нормой. В наши дни существуют многочисленные меры социальной поддержки молодых семей, неполных семей и семей, воспитывающих трех и более детей, однако видимого результата от них не наблюдается. Нельзя все мерить деньгами, в особенности, если это касается темы семьи».

ИА «Орелград»