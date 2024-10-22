Орловский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

22.10.2024 | 10:25 Новости, СВО

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Андрей Клычков опубликовал соответствующее сообщение в соцсетях. Вражеский БПЛА сбили над территорией Орловщины этой ночью.

«Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.

Также Клычков поблагодарил защитников Орловской области — войска противовоздушной обороны.

Информацию подтверждает и Минобороны. Параллельно атаке подверглись другие соседние области — 3 БПЛА сбили над Белгородской, 2 — над Курской, 1 — над Тульской.

ИА «Орелград»


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