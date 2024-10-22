Укромный парк «Земля вятичей» проверила КСП

Информация о проверке прозвучала на заседании комитета регионального парламента.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, информация о проверке была представлена на заседании комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Орловского областного Совета народных депутатов. Доклад представила аудитор Надежда Кутузова. Она отметила, что объектом контроля в рамках проверки выступила администрация Кромского района, и обратила внимание на установленные нарушения действующего законодательства и недостатки.

Из отчета КСП следует, что администрации Кромского района было выделено 70 миллионов рублей межбюджетных трансфертов как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект-победитель предусматривал благоустройство общественной территории в поселке Кромы «Укромный парк «Земля вятичей». Контракты были заключены по результатам электронных аукционов с подрядчиком – ООО «РК «Ингрия», их исполнение составило 100 процентов.

По результатам контрольного мероприятия были выявлены некоторые нарушения и недостатки. КСП отмечает, что подрядчиком было «допущено несвоевременное представление сведений о договорах, заключенных с субподрядчиками, а также копии документов, подтверждающих приемку выполненных работ в рамках заключенных договоров с субподрядчиками». В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Кромского района не соблюдено требование о применении к подрядчику мер ответственности за нарушение условий контрактов.

«Претензия об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения направлены заказчиком в адрес подрядчика в период проведения контрольного мероприятия, – подчеркнули в КСП. – В ходе проверки установлены факты нарушения статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, допущенные в ходе приемки выполненных работ. В нарушение требований статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрацией Кромского района не отражены в составе вложений в объект благоустройства затраты на разработку проектно-сметной документации на сумму 2,5 миллиона рублей».

ИА «Орелград»