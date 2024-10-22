В Орле ОСФР поспорил с УФАС из-за протеза

Спор двух ведомств дошел до арбитражного суда.

Арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении требований Отделения Социального фонда Российской Федерации по Орловской области о признании недействительным решения Орловского УФАС России. Подробности спора озвучила пресс-служба регионального антимонопольного органа. История началась в июне 2024 года, когда в Орловской области по поручению ФАС России была проведена внеплановая проверка в отношении ОСФР. В ее рамках антимонопольщики изучили закупки технических средств реабилитации.

Поводом для проведения проверки, как сообщается, стала поступившая в ФАС информация о признаках нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Специально созданная комиссия Орловского УФАС пришла к выводу, что электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению модульного протеза голени, в том числе при недоразвитии с модулем стопы с микропроцессорным управлением, был проведен в целях социального обеспечения граждан в 2024 году.

Однако проверяющие выявили нарушения требований закона. В частности, заказчик, то есть фонд, в извещении о проведении закупки не установил требование о наличии лицензии у участников. Комиссия также пришла к выводу, что в проверенной закупке были определены и конкретизированы документы, которые участники должны были представить для подтверждения своего соответствия установленным требованиям. Однако соответствие единому требованию, в частности о наличии действующей лицензии у участника закупки в соответствующей сфере правоотношений, установлено не было.

Антимонопольщики сочли, что заказчик допустил нарушение закона, но в фонде с этим не согласились и обжаловали решение УФАС в арбитражном суде Орловской области. Последний, оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу, о том, что «требование заявителя о признании недействительным решения Орловского УФАС России удовлетворению не подлежит». Впрочем, у проигравшей стороны есть право на обжалование судебного решения в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»