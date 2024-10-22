В Орле автоледи засудила регоператора капремонта

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело в возмещении ущерба.

Из материалов дела следует, что в августе прошлого года женщина припарковала свой автомобиль во дворе многоквартирного дома. Около 19.30 часов с крыши дома сорвался металлический профильный лист, который упал прямо на машину, заметно ее повредив.

Позднее стоимость восстановительного ремонта автомобиля была оценена в 224 131 рубль. Автоледи обратилась в суд с иском о возмещении указанной суммы. Главный вопрос заключался в том, кто несет ответственность за случившееся? Суд установил, что годом ранее, в конце мая 2022 года, некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» заключила договор с ООО «АлмазСтрой» на капремонт дома. В числе прочего была отремонтирована крыша.

Суд указал, что именно региональный оператор несет ответственность за последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по проведению капитального ремонта. Следовательно, ответственность за причиненный автоледи ущерб должен нести то. Суд первой инстанции удовлетворил требования орловчанки и взыскал с регоператора всю заявленную ею сумму.

«Региональный фонд капитального ремонта с данным решением не согласился и обжаловал его в апелляции, указав, что истец не доказала факт того, что принадлежащий орловчанке автомобиль был поврежден в результате падения металлического листа с крыши и, как следствие, причинения ей ущерба в результате ненадлежащим образом проведенного капитального ремонта, – уточнили в пресс-службе Орловского облсуда. – Однако данный довод не нашел своего подтверждения. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения».

ИА «Орелград»