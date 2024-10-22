В облсовете призвали готовить бизнес к сложностям

Прогноз правительства региона на ближайшие годы вновь вызвал вопросы.

Проект бюджета Орловской области и прогноз ее социально-экономического развития были обсуждены на расширенном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Прогноз представил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. По его словам, экономика Российской Федерации продолжает адаптироваться к новым внешнеэкономическим условиям, демонстрируя способность к устойчивому развитию. Несмотря на это, макроэкономические риски изменения ситуации все еще сохраняются.

«Со стороны внешних условий ключевыми рисками являются замедление динамики мировой экономики в условиях сохранения жестких денежно-кредитных условий и ужесточение режима санкций (особенно вторичных санкций), – было отмечено в докладе. – Внутренние риски связаны с возможностями обеспечения растущего внутреннего спроса достаточным уровнем предложения отечественной продукции в условиях сохраняющихся высоких ставок и ограничений на рынке труда».

«По завершении выступления докладчика председатель комитета Сергей Потемкин заметил, что прогноз отличается своей оптимистичностью, однако не отражает существующих проблем, – сообщила пресс-служба регионального парламента. – Он обратил внимание присутствующих на тот факт, что в текущем году и в планах 2025 года не заложена информация ни по одному новому инвестиционному проекту.

Председатель облсовета Леонид Музалевский задался вопросом об устойчивости малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, поинтересовался, выдержат ли они финансовую нагрузку в случае повышения ключевой ставки Центробанка, и как эта ситуация отразится на прогнозе социально-экономического развития Орловской области. «У нас существует серьезная проблема закредитованности бизнеса. Нам необходимо учитывать этот факт, а также реальный рост инфляции, чтобы просчитать существующие риски для субъектов МСП. Только реально оценивая ситуацию, мы сможем подготовить наших предпринимателей к преодолению предстоящих сложностей», – заявил Леонид Музалевский.

По данным Орелстата, задолженность организаций Орловской области по полученным кредитам банков и займам к началу августа 2024 года составила 120,7 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 42,7 миллиона рублей, или 0,04 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. Суммарная задолженность по обязательствам организаций на ту же дату составила 230,1 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 2,8 миллиарда рублей, или 1,2 процента от общей суммы задолженности.

По данным правительственного прогноза, к концу 2024 года количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, увеличится на 112 единиц. К 2027 году по консервативному варианту прогноза количество МСП увеличится на 2,2 процента и на 2,5 процента по базовому варианту прогноза. По состоянию на июль 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в Орловской области составило 24 317 единиц, или 109,8 процента к аналогичному периоду 2023 года. В их числе: 8 единиц – средние предприятия, 721 единица – малые предприятия, 6039 единиц – микропредприятия, 17 489 единиц – индивидуальные предприниматели.

ИА «Орелград»