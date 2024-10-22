В Орле точечно отключили теплоснабжение

22.10.2024 | 10:37 ЖКХ, Новости

Неудобства затронули 14 домов.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Причиной являются ремонтные работы. Впрочем, их обещают завершить в ближайшее время.

Так, в Северном районе на тепловой сети ведётся ремонт запорной арматуры. Об этом сообщает Орловский филиал компании «Квадра». В связи с этим отключена горячая вода в домах на

  • Металлургов, 19, 21, 23 и 27,
  • Раздольной, 43, 45, 49, 51 и 55,
  • Родзевича-Белевича, 23.

Предоставление услуги должно возобновиться сегодня в полдень.

Кроме того, в Советском районе нет тепла в домах на улице Генерала Родина, 52, 54 и 56. Причиной также являются ремонтные работы на тепловой сети. «Орелгортеплоэнерго» обещает возобновить теплоснабжение сегодня в 14 часов.

ИА «Орелград»


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