В Орле точечно отключили теплоснабжение

Неудобства затронули 14 домов.
Причиной являются ремонтные работы. Впрочем, их обещают завершить в ближайшее время.
Так, в Северном районе на тепловой сети ведётся ремонт запорной арматуры. Об этом сообщает Орловский филиал компании «Квадра». В связи с этим отключена горячая вода в домах на
- Металлургов, 19, 21, 23 и 27,
- Раздольной, 43, 45, 49, 51 и 55,
- Родзевича-Белевича, 23.
Предоставление услуги должно возобновиться сегодня в полдень.
Кроме того, в Советском районе нет тепла в домах на улице Генерала Родина, 52, 54 и 56. Причиной также являются ремонтные работы на тепловой сети. «Орелгортеплоэнерго» обещает возобновить теплоснабжение сегодня в 14 часов.
ИА «Орелград»