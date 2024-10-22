В Орле точечно отключили теплоснабжение

Неудобства затронули 14 домов.

Причиной являются ремонтные работы. Впрочем, их обещают завершить в ближайшее время.

Так, в Северном районе на тепловой сети ведётся ремонт запорной арматуры. Об этом сообщает Орловский филиал компании «Квадра». В связи с этим отключена горячая вода в домах на

Металлургов, 19, 21, 23 и 27,

Раздольной, 43, 45, 49, 51 и 55,

Родзевича-Белевича, 23.

Предоставление услуги должно возобновиться сегодня в полдень.

Кроме того, в Советском районе нет тепла в домах на улице Генерала Родина, 52, 54 и 56. Причиной также являются ремонтные работы на тепловой сети. «Орелгортеплоэнерго» обещает возобновить теплоснабжение сегодня в 14 часов.

ИА «Орелград»