В Орловской области прошёл межрегиональный забег

Мероприятие провели при поддержке ГК «ОДСК».

Легкоатлетический забег состоялся на базе отдыха «Пронино Trail». В нём участвовали орловцы, а также представители Москвы, Брянской и Липецкой областей и других регионов. Разнообразным оказался и возрастной состав участников – от несовершеннолетних до предпенсионеров.

Атлеты состязались на пересечённой местности. Это стало финальным мероприятием активного сезона клуба «Бегущий Орел».

Организатором выступил сотрудник ГК «ОДСК» Дмитрий Бугорский. Орловец сам является спортменом. В какой-то момент ему стало интересно не только участвовать в соревнованиях, но и организовывать их.

«У нас получился действительно тёплый спортивный праздник. Также нам приятно было видеть партнерами наших местных предпринимателей, общественные организации. Мы делаем спорт популярным, и это здорово!», – отметил Бугорский.

««ОДСК» старается как можно больше помогать проектам, направленным на поддержку здоровья наших граждан. Особенно приятно, когда не только взрослые, но и дети разделяют стремление быть здоровым и спортивным», – пояснила заместитель руководителя коммерческого департамента ГК «ОДСК» Татьяна Борисова.

ИА «Орелград»