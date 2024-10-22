В Орле Колхозный мост будут строить даже зимой

Орловский градоначальник рассказал об этом в соцсетях.

«Активными темпами продолжается реконструкция Колхозного моста… Готовность на сегодняшний день составляет 70%», – написал Юрий Парахин.

По словам мэра, «технологический перерыв», связанный с холодами, не остановит работы вовсе. «Уваровская ПМК-22», которая выполняет задание, продолжит обустройство ограждений в виде перил и барьеров.

На данный момент на мосту завершили устройство ливневой канализации, а также подготовили фундамент под опоры освещения (со стороны улицы Колхозной). Сейчас рабочие занимаются прокладкой сетей связи.

Кроме того, они приступили к созданию гидроизоляции на пролётных строениях, а также начали отсыпать подходы, чтобы приступить к формированию новой конструкции дорожной одежды (пока тоже со стороны улицы Колхозной).

Ежедневно на объекте заняты около 10 единиц техники и 60 рабочих.

«Реконструкция идёт без отставания от сроков», – отметил мэр. Мост планируют ввести в эксплуатацию в феврале будущего года.

Ранее Арбитражный суд рассмотрел жалобу, поданную компанией, которая оспаривает условия аукциона по определению подрядчика на данный объект.

ИА «Орелград»