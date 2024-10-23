“Прометей” оборудует в Орле новые контейнерные площадки

23.10.2024 | 6:34 ЖКХ, Новости

Цена контракта – 2 695 108,75 рубля.

Контракт с Объединенным муниципальным заказчиком размещен в ГИС «Закупки» 21 октября. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Экология». Орловский «Прометей» должен устроить контейнерные и бункерные площадки на территории города. В перечень работ входят устройство основания и подъездных путей, установка ограждений, которые служат защитной конструкцией для сбора ТКО и поддержания порядка на прилегающей территории. Окончание работ – 2 декабря 2024 года.

Площадки должны появиться по следующим адресам:

  • Железнодорожный район: ул. Лесопильная – ул. Полевая;  ул. Новосильская, 104;  ул. Фомина, 82;  пер. Транспортный – пер. Мостовой; ул. Пушкина, 186 (188);  ул. Пушкина, 189 (200-202).
  • Заводской район:  ул. 2-я Пушкарная, 3; ул. Яблочная, 2;  ул. Яблочная, 44 (Яблочная – Поселковая четная);  ул. Лужковская, 2;  ул. Лужковская, 11;  ул. Лужковская, 17;  ул. Лужковская, 23;  ул. Лужковская, 41;  ул. Лужковская, 61; пер. Половецкий, 1;  ул. Андреева, 18.
  • Северный район:  ул. Березовая – ул. Калинникова;  пер. Верхне-Щекотихинский, 25.
  • Советский район:  ул. Максима Горького, 116;  ул. Пархоменко, 2;  ул. Украинская – пер. Кавказский.

ИА “Орелград”


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