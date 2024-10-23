“Прометей” оборудует в Орле новые контейнерные площадки

Цена контракта – 2 695 108,75 рубля.

Контракт с Объединенным муниципальным заказчиком размещен в ГИС «Закупки» 21 октября. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Экология». Орловский «Прометей» должен устроить контейнерные и бункерные площадки на территории города. В перечень работ входят устройство основания и подъездных путей, установка ограждений, которые служат защитной конструкцией для сбора ТКО и поддержания порядка на прилегающей территории. Окончание работ – 2 декабря 2024 года.

Площадки должны появиться по следующим адресам:

Железнодорожный район: ул. Лесопильная – ул. Полевая; ул. Новосильская, 104; ул. Фомина, 82; пер. Транспортный – пер. Мостовой; ул. Пушкина, 186 (188); ул. Пушкина, 189 (200-202).

Заводской район: ул. 2-я Пушкарная, 3; ул. Яблочная, 2; ул. Яблочная, 44 (Яблочная – Поселковая четная); ул. Лужковская, 2; ул. Лужковская, 11; ул. Лужковская, 17; ул. Лужковская, 23; ул. Лужковская, 41; ул. Лужковская, 61; пер. Половецкий, 1; ул. Андреева, 18.

Северный район: ул. Березовая – ул. Калинникова; пер. Верхне-Щекотихинский, 25.

Советский район: ул. Максима Горького, 116; ул. Пархоменко, 2; ул. Украинская – пер. Кавказский.

ИА “Орелград”