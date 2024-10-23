11 зданий «Алых парусов» не подлежат ремонту

Выделение средств на восстановление остальных пока не планируется.

Об этом «Орёлграду» удалось узнать из собственных источников. Наша редакция направила официальный запрос в областную администрацию, чтобы прояснить судьбу данного объекта.

Напомним, детский лагерь находится в Ливенском районе, но не функционирует с 2018-го года — условия проживания и отдыха признали непригодными. Однако согласно решению суда, областные власти должны восстановить его и открыть для отдыхающих.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента образования Орловской области Владимир Агибалов, в лагере провели новую техническую экспертизу. Её выполнило ливенское муниципальное предприятие «Городская архитектура» по заказу «Крутовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». «Алые паруса» являются филиалом данного учреждения.

Специалисты обследовали 18 зданий. Ремонт 11 из них признали «нецелесообразным». При этом три из них (два спальных корпуса и баня) находятся в аварийном состоянии, а ещё восемь (семь спальных корпусов и так называемый «директорский домик») – в недопустимом техническом состоянии.

Ремонт считают неуместным, так как «фундамент из известкового бутового камня имеет многочисленные расслоения и не способен воспринимать нагрузки от наземной части зданий».

Впрочем, есть ещё семь зданий, которые находятся «в ограниченно-работоспособном» техническом состоянии. Это ещё два спальных корпуса, медицинский пункт, игровая, котельная, столовая и трансформаторная подстанция. Здесь нужно провести работы по усилению и ремонту конструкций, полностью заменить кровлю, окна и двери, выполнить отмостку по периметру зданий, а также провести обработку деревянных элементов.

Впрочем, в облправительстве признали, что при формировании регионального бюджета на 2025-й год средства на эти цели не планировались.

ИА «Орелград»