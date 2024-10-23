Мценский мусорный полигон оказался непотопляемым

Губернатор обещал закрыть его ещё в 2023-м году.

Тогда проблема активно обсуждалась в СМИ и соцсетях. Также во Мценск выезжали депутаты областного совета. Полигон, расположенный неподалёку от жилых домов, беспокоил многих горожан и в предыдущие годы.

В июле 2023-го во Мценске с очередной рабочей поездкой побывал и губернатор Андрей Клычков. «Действующий полигон будет закрыт. Уже начались поиски места для оборудования нового», – заявил он по итогам визита.

«Орёлград» направил официальный запрос в областную администрацию, чтобы узнать, как обстоит дело с решением данной проблемы на настоящий момент. Оказалось, что спустя более чем год оба обещания остались невыполненными.

На вопросы ответила заместитель руководителя Департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Наталья Захарова. Она подтвердила, что объект захоронения ТКО, находящийся во Мценске на Болховской улице, принадлежит ООО «Экостройсервис», включён в государственный реестр и имеет разрешительную документацию.

По словам Захаровой, в текущем году нагрузка на этот полигон снизилась сразу на 70% (считая по общей массе направляемых отходов). Это связано с тем, что с 1 января в Орловской технологической зоне заработал комплексный объект ООО «Экополис», принявший на себя значительную часть мусора. Сейчас на мценский полигон направляются остатки сортировки ТКО с объектов обработки АО «Экосити» и ООО «Экоград».

Таким образом, о закрытии объекта речи вообще не идёт — по крайней мере, пока. Не намного лучше оказалось и с реализацией планов по созданию нового полигона.

Как пояснили в департаменте, сейчас рассматриваются два варианта. Один из них уже официально предусмотрен территориальной схемой обращения с отходами. Это создание двух комплексных объектов по обработке и захоронению ТКО — во Мценском и Ливенском районах.

В то же время как вариант областные власти обдумывают и строительство одного, но более крупного аналогичного объекта (исходя из соображений логистики и экономики). Землю для него ищут в Новосильском районе. Таким образом, чиновники пока окончательно не определились даже с количеством будущих новых полигонов.

ИА «Орелград»