В Орле пройдёт турнир для ветеранов СВО

Также в нём смогут участвовать члены их семей.

Мероприятие пройдёт 2 ноября в манеже Училища Олимпийского резерва (на улице Матросова, 5). Всё начнётся в 11 часов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, запланированы эстафеты, а также сдача норм ГТО. Кроме того, состоится презентация секций манежа.

Участвовать в турнире смогут ветераны СВО, в том числе с инвалидностью, а также члены их семей, в том числе, родственники погибших бойцов. Чтобы стать участником или зрителем, надо связаться с организаторами по телефону +7 (4862) 25-28-08.

Если гражданин планирует сдавать нормативы ГТО, то потребуется дополнительно зарегистрироваться на сайте движения «Готов к труду и обороне», нажав кнопку «Стать участником движения», а также предоставить медицинскую справку из поликлиники.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»