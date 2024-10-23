Конкурс сказок и быличек стартовал в Орле

Традиционное состязание проводит в заочном режиме Орловский областной центр народного творчества.

В Орловской области стартовал VII областной заочный конкурс «Хранители нематериального этнокультурного наследия русского народа». Организатором выступает Орловский областной центр народного творчества. Для участия в конкурсе приглашаются работники учреждений культуры и образования Орловской области, обучающиеся учебных заведений, краеведы, коллекционеры предметов народного искусства. Принять в нем участие могут и просто любители народной культуры, главное – вовремя подать заявку по утвержденной форме.

Справки по вопросам организации и проведения конкурса можно получить в отделе народного творчества и традиционной культуры указанного выше центра. Конкурс проводится по 11-ти номинациям, в том числе: традиционные праздники, обряды, обычаи; песенный фольклор; игровые жанры; традиционная хореография: хороводные жанры, плясовые жанры, бытовые танцы; традиционное исполнительство на народных инструментах; устные формы: сказки, поговорки, пословицы, былички и так далее.

Также предусмотрены номинации: традиционные технологии изготовление предметов быта, орудий труда; традиционные технологии изготовления одежды; традиционные технологии изготовления музыкальных инструментов; традиционная обрядовая праздничная, постная, повседневная кухня; традиционная народная медицина. Цель и задачи конкурса: выявление подлинных носителей народных традиций Орловской области, сохранение и актуализация нематериального этнокультурного достояния.

Прием заявок продлится по 25 ноября 2024 года. Затем начнет свою работу жюри, а итоги конкурса будут оглашены 4 декабря. Победителей определят по ряду утвержденных критериев, оценивать их будут по пятибалльной шкале. Все участники получат дипломы, а победители и призеры получат звания лауреатов трех степеней. Кроме того, работы победителей включат в электронный каталог объектов нематериального этнокультурного достояния Орловской области.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»