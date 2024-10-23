Орел заказал обследование мостов

Компания из Воронежа проведет работы за 2,1 млн рублей.

Контракт на оказание услуг по обследованию автомобильных мостов и путепроводов, расположенных на территории города Орла, заключен между МБУ «Спецавтобаза» и ООО “ИНБИТЕК-ПРОЕКТ” 22 октября. Цена – 2 127 322,56 рубля, указано в ГИС «Закупки». Всего в перечне 11 объектов. Изучение стоит от 140 до 287 тысяч рублей за объект. Самым дорогим оказался Тургеневский мост, дешевым – ливенский путепровод над железнодорожными путями.

Срок исполнения контракта – 28 декабря 2024 года. Заказчик рассчитывает получить заключение о результатах обследования с рекомендациями по первоочередному ремонту, технические отчеты и технические паспорта на сооружения. В заключении должны быть отражены сведения о рекомендуемом режиме эксплуатации и обосновании оценки технического состояния сооружения (включая расчеты определения параметров грузоподъемности), а также содержать рекомендации на ремонт, капитальный ремонт или реконструкцию.

ИА “Орелград”