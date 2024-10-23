Орел купил луковиц тюльпанов на 2,8 млн рублей

Накануне подписанный контракт размещен в ГИС «Закупки».

Изначально поставку луковиц тюльпанов оценили в 5,1 млн рублей, однако аукцион с участием четырех поставщиков позволил снизить цену. Контракт подписан с ООО “СЦ ЭДЕМ” из города Люберцы.

В партии должны быть 7 тысяч луковиц малиновых тюльпанов, 10 тысяч – красных, 2 тысячи – нежно-розовых. Всего 14 позиций разных сортов и цветов со средней стоимостью одной луковицы от 30 рублей. Товар должен быть поставлен МБУ «Спецавтобаза» до 30 ноября 2024 года.

ИА “Орелград”