ООО «Дубовицкое» оштрафовали за грубые нарушения

Их выявили в ходе внеплановой проверки орловского Россельхознадзора.

Об этом рассказали в территориальном управлении ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора пришли на животноводческое предприятие ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе. Оказалось, что овцы и козы содержатся здесь с ветеринарными нарушениями. Также выяснилось, что на предприятии нарушали порядок хранения и утилизации биологических отходов. Кроме того, была неправильно организована работа по оформлению сопроводительных документов.

Так, на овцетоварной ферме не чистили кормушки. В нужных местах отсутствовали дезинфекционные коврики. Безопасность кормов не смогли подтвердить документально. На пастбищах не проводились мероприятия по борьбе с грызунами, оводовыми и кровососущими насекомыми.

Биологические отходы оказались частично разбросаны по территории и за территорией фермы. Контейнеры для их хранения не оборудовали запирающимися устройствами.

Кроме того, предприятие не оформляло ветеринарные сопроводительные документы на животных и баранину, предназначенную для собственной столовой. Так же оно поступало и при перемещении биологических отходов.

В итоге по результатам проверки ООО «Дубовицкое» привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»