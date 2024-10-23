На Орловщине глава предприятия ответит за гибель рабочего

Дело передано в суд.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета, обвиняемый признал вину в полном объёме.

Мужчине вменили 217 статью УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности, которое привело к смерти человека.

Известно, что предприятие находится в Залегощенском районе. ЧП случилось 25 июля этого года. Как считает следствие, обвиняемый допустил к серьёзным работам машиниста экскаватора, не имевшего нужной квалификации. Также его не проинструктировали по части техники безопасности. Трудовой договор тоже не оформлялся.

Рабочий должен был заняться дроблением негабаритного камня-известняка. Однако при выполнении задания произошло обрушение горной породы. Потерпевший скончался на месте.

ИА «Орелград»