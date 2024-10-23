Завтра орловцев ожидают новые отключения теплоснабжения

Тепла не будет в Заводском районе Орла.

Об этом предупредили в АО «Орёлгортеплоэнерго». Тепла лишатся здания, получающего его от котельной на Латышских стрелков, 37-А.

В компании это объяснили необходимостью провести работы по переврезке теплоносителя. В свою очередь, они обусловлены «несоответствием проекта подачи и обратки».

Тепла не будет с 08:30 до 17:00 по следующим адресам:

улица Комсомольская, 106, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 144, 174, 176,

переулок Комсомольский, 5, 22, 24,

улица Латышских Стрелков, 1, 3, 6, 14, 16, 37,

улица МОПРа, 35,

переулок Молодогвардейский, 4, 6, 21, 23.

Ранее сегодня в Орле без тепла остался детский сад №55.

ИА «Орелград»