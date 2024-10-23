Завтра орловцев ожидают новые отключения теплоснабжения

Тепла не будет в Заводском районе Орла.
Об этом предупредили в АО «Орёлгортеплоэнерго». Тепла лишатся здания, получающего его от котельной на Латышских стрелков, 37-А.
В компании это объяснили необходимостью провести работы по переврезке теплоносителя. В свою очередь, они обусловлены «несоответствием проекта подачи и обратки».
Тепла не будет с 08:30 до 17:00 по следующим адресам:
- улица Комсомольская, 106, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 144, 174, 176,
- переулок Комсомольский, 5, 22, 24,
- улица Латышских Стрелков, 1, 3, 6, 14, 16, 37,
- улица МОПРа, 35,
- переулок Молодогвардейский, 4, 6, 21, 23.
Ранее сегодня в Орле без тепла остался детский сад №55.
ИА «Орелград»