Завтра орловцев ожидают новые отключения теплоснабжения

23.10.2024 | 15:40 ЖКХ, Новости

Тепла не будет в Заводском районе Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом предупредили в АО «Орёлгортеплоэнерго». Тепла лишатся здания, получающего его от котельной на Латышских стрелков, 37-А.

В компании это объяснили необходимостью провести работы по переврезке теплоносителя. В свою очередь, они обусловлены «несоответствием проекта подачи и обратки».

Тепла не будет с 08:30 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Комсомольская, 106, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 144, 174, 176,
  • переулок Комсомольский, 5, 22, 24,
  • улица Латышских Стрелков, 1, 3, 6, 14, 16, 37,
  • улица МОПРа, 35,
  • переулок Молодогвардейский, 4, 6, 21, 23.

Ранее сегодня в Орле без тепла остался детский сад №55.

ИА «Орелград»


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