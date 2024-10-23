На Орловщине зафиксированы первые за год случаи бешенства

23.10.2024 | 17:09 Закон и порядок, Новости

Приняты необходимые меры.

Фото: ИА “Орелград”

Указы, устанавливающие необходимые ограничения, появились на официальном портале Орловской области. Их утвердил губернатор Андрей Клычков.

Первый эпизод имел место в Урицком районе в Луначарском сельском поселении. Здесь нашли мёртвую лисицу. Исследования показали, что животное страдало бешеством.

На данной территории введён карантин. Специалистам предстоит обойти подворья и вакцинировать домашних животных. Также временно запрещено проведение мероприятий, которые могут способствовать распространению болезни.

Второй случай выявлен в Болховском районе в Багриновском сельском поселении в урочище Милятина. Здесь также нашли мёртвую лису, которая болела бешенством. Неблагополучной объявлена территория в пределах посёлков Лазный и Перцевский, а также прилегающие природные угодья (в радиусе двух километров).

ИА «Орелград»


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