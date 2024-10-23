На Орловщине пресекли 310 фактов незаконного наркооборота

Две трети совершенных правонарушений являются тяжкими.

В Орловской области за девять месяцев 2024 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 310 фактов незаконного оборота наркотических средств. В их числе оказалось 247 тяжких и особо тяжких преступлений, 119 преступлений были совершенных в крупном размере, 15 – в особо крупном размере. На момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота изъято 40,15 килограмма наркотических средств. Такие данные озвучило региональное Управление МВД.

«Пресечено 348 административных правонарушений линии НОН, к ответственности привлечено 281 физическое лицо и четыре юридических лица, на которых судом наложены штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей, – следует из ведомственных данных. – В ходе осуществления антинаркотической пропаганды сотрудниками УКОН УМВД проведено 136 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 7,3 тысячи человек, в основном несовершеннолетних».

Ранее Орловский областной суд огласил результаты рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего безработного орловца. Его признали виновным в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Как сообщала пресс-служба облсуда, молодой человек создал у себя дома лабораторию, где самостоятельно изготавливал наркотик, а затем сбывал его. Поэтому его обвиняли в незаконном производстве наркотического средства, сбыте и покушении на сбыт произведенного им наркотика.

«Суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», – отметили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»