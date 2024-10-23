Областным департаментам дали новые функции

Сразу два департамента расширили свой служебный функционал.

Правительство Орловской области внесло изменения в некоторые нормативные правовые акты, расширив полномочия ряда управленческих структур. Обзор поправок в местное законодательство подготовили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, изменения внесены в «Положение о департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности» и в «Положение об управлении государственных программ и капитальных вложений».

Департамент получил полномочия на проведение проверок инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета. Проверять проекты чиновники будут на «предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета».

Также департаменту правительство делегировало функции по подготовке заключений о соответствии проектов государственных программ Орловской области установленным требованиям. Кроме того, сотрудники указанного ведомства отныне отвечают за методологическое и информационное взаимодействие с органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ. Обеспечение реализации указанных полномочий отнесено к компетенции управления государственных программ и капитальных вложений.

Тем временем департамент финансов Орловской области внес изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета. Соответствующий приказ уже зарегистрирован в главном правовом управлении администрации губернатора и правительства. В соответствии с ним департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости наделен полномочиями главного администратора доходов областного бюджета по определенному направлению.

Он будет отвечать за получение из федерального бюджета и дальнейшее распределение в пределах региона субсидий, предоставленных на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отвечать ведомство будет и за финансирование обучения граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

ИА «Орелград»