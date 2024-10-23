В Ливнах начали готовить ПСД на «Рабочий меридиан»

Проект предусматривает благоустройство общественной территории.

Как сообщает администрация города Ливны, стартовала разработка проектной документации «Рабочего меридиана» – так называется проект благоустройства общественной территории по улице Мира, от улицы Денисова до улицы Губанова. Там планируется уложить современное плиточное покрытие на пешеходные тротуары и устроить парковочные карманы. Также планируется благоустройство территории перед торговым центом и магазинами.

«В пределах общественной территории будет изменен формат уличного освещения, установятся скамьи, лавки, урны и малые архитектурные формы, – перечисляют в администрации города Ливны. – Озеленение улицы будет формироваться с сохранением части существующих зеленых насаждений и заменой (дополнением) новыми деревьями мест, где старые деревьях удалены, либо давно отсутствуют. Прогулочно-пешеходная зона расширится, появятся теневые навесы с качелями и скамьями».

Проект пока находится в начальной стадии. До конца текущего года планируется разработать необходимую документацию, этим уже занимаются специалисты компании «Городская архитектура». Выборы подрядной организации местные власти хотят провести в начале 2025 года, чтобы строители могли приступить к работам уже весной. Кстати, оплачиваться работы будут за счет гранта – проект «Рабочий меридиан» принес Ливнам победу в IX всероссийском конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Это уже четвертая победа города в конкурсе, который проводится благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Сумма гранта составляет около 90 миллионов рублей. В соответствии с требованиями конкурса, реализация проекта должна быть выполнена в течение 2025 года», – пояснил начальник отдела архитектуры и градостроительства Андрей Козлов.

ИА «Орелград»