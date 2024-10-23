На Орловщине прошли антитеррористические учения

Их провёл региональный Оперативный штаб.

В ходе учений отрабатывалось противодействие террористическим угрозам на объекте критической инфраструктуры.

Согласно легенде мероприятия, диверсанты и террористы атаковали предприятие топливно-энергетического комплекса, расположенное в областном центре. При координирующей роли оперативного штаба была оперативно отработаны ответные действия силовых структур по блокированию и локализации угрозы.

Руководитель штаба, начальник Управления ФСБ по Орловской области Вячеслав Князьков, принял решение о проведении контртеррористической операции. Она завершилась нейтрализацией злоумышленников.

Участниками учений стали представители силовых и правоохранительных ведомств, а также органов государственной власти региона. По оценке руководства оперативного штаба в Орловской области, цели и задачи были выполнены в полном объеме.

Об этом сообщили в Аппарате штаба.

ИА «Орелград»