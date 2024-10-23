В Орле отрубили тепло в детском саду

Также похолодело в семи многоквартирных домах.

Об этом рассказали в “Орёлгортеплоэнерго”. Причиной являются работы по ремонту сети, а также по устранению утечки теплоносителя. Очевидно, они проводятся не в плановом, а в экстренном режиме – в связи с внезапно выявленными проблемами.

Тепла нет в садике №55, который располагается в переулке Ботаническом, 6.

Также отключено теплоснабжение в домах по улице Комсомольской, 191, 193, 229, 229-А и 231 и в переулке Ботаническом, 4. Возобновить оказание услуги планируется сегодня в 17:00.

Ранее губернатор Клычков дал ответственному лицу из обладминистрации двое суток на решение всех проблем с отоплением.

ИА “Орелград”