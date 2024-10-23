Орловский вратарь “Спартака” стал бакалавром

Александр Селихов защитил выпускную работу в Президентской академии в Орле.

Теперь известный орловец является бакалавром по государственному и муниципальному управлению. Защита состоялась сегодня.

Темой научной работы стало развитие спорта в регионах России – с привязкой к Орловской области.

Научным руководителем Селихова выступила декан факультета государственного и муниципального управления Президентской академии в Орле Оксана Малахова.

“Александр — футболист с мировым именем, суперпрофессионал в спорте. И, конечно, мы постарались изучить механизмы и институты государственного регулирования и программы развития физической культуры и спорта. Материала было собрано столько, что пришлось существенно сокращать текст выпускной квалификационной работы. Но всё наработанное совершенно точно пригодится ему для написания магистерской диссертации”, – отметила она.

Напомним, Селихов выступал и за национальную сборную по футболу. С 2017-го он защищает ворота московского “Спартака”, в составе которого становился чемпионом России, серебряным и, дважды, бронзовым призёром Чемпионата, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

ИА “Орелград”