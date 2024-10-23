Орловчанку признали «Гордостью нации»

23.10.2024 | 10:41 Новости, Общество

Галина Глазова стала лауреатом премии с таким названием.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

В этом году премия вручается в пятый раз. Она учреждена по инициативе Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и приурочена ко Дню народного единства.

Глазова возглавляет орловское областное отделение «Ассамблеи». Орловчанка стала лауреатом в номинации «За лучшие практики и проекты в сфере национальных отношений».

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Москве на следующей неделе, 28 октября, в здании Государственного академического Малого театра.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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