Орловчанку признали «Гордостью нации»

Галина Глазова стала лауреатом премии с таким названием.

В этом году премия вручается в пятый раз. Она учреждена по инициативе Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и приурочена ко Дню народного единства.

Глазова возглавляет орловское областное отделение «Ассамблеи». Орловчанка стала лауреатом в номинации «За лучшие практики и проекты в сфере национальных отношений».

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Москве на следующей неделе, 28 октября, в здании Государственного академического Малого театра.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»