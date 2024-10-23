Огромный долг Орловской области обещают сократить

Сокращение объема долга запланировано в проекте бюджета на будущий год.

В Орловской области в 2025 году планируется сокращение государственного долга на 1,384 миллиарда рублей. Такие данные приводит правительство региона в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который в настоящее время проходит обсуждение на заседаниях профильных комитетов Орловского облсовета народных депутатов. Его представила депутатам руководитель департамента финансов Елена Сапожникова.

По данным правительства, изменение государственного долга произойдет в связи с: погашением основного долга по кредитам в сумме 1,675 миллиарда рублей; привлечением инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 291,4 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2026 года государственный долг Орловской области прогнозируется в объеме 21,960 миллиарда рублей, что составит 57,8 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

По состоянию на 1 июля 2024 года государственный долг Орловской области сложился в объеме 23,375 миллиарда рублей. В департаменте финансов подчеркивают, что в его структуре задолженность по рыночным заимствованиям отсутствует. Орловская область задолжала только по бюджетным обязательствам, в основном по соглашениям с Минфином РФ. Стоит сказать и о том, что с 1 января 2024 года объем государственного долга региона сократился на 473,4 миллиона рублей.

К слову, дефицит областного бюджета на 2025 год прогнозируется в объеме 883,1 миллиона рублей. Источниками его погашения в правительстве региона видят упомянутый выше инфраструктурный бюджетный кредит, предоставляемый Орловской области на основании протокола заочного голосования Президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации, и остатки средств на едином счете областного бюджета на 1 января 2025 года.

ИА «Орелград»