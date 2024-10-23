Приставы сохранили прожиточный минимум 4 тысячам орловцев

Соответствующие заявления граждане сами направили в службу судебных приставов.

В Управление ФССП России по Орловской области за девять месяцев 2024 года поступило более 4 тысяч заявлений от граждан, которые выплачивают свои долги в рамках исполнительных производств. Напомним, закон дает право таким должникам на сохранение прожиточного минимума. Но чтобы в счет погашения финансовых обязательств не списывалась полностью заработная плата или другие доходы гражданина-должника, он сам должен подать соответствующее заявление.

Именно это и сделали более 4 тысяч жителей Орловской области за три прошедших квартала. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП, судебными приставами-исполнителями обеспечено сохранение прожиточного минимума в рамках свыше 12 тысяч исполнительных производств. Отметим, что подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства можно с помощью портала Госуслуг.

«В рамках исполнительного производства прожиточный минимум сохраняется только по ходатайству должника, – подчеркивают в Управлении ФССП. – Подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг либо лично, обратившись с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство».

Напомним, что не все категории должников имеют право на сохранение прожиточного минимума. Оно не распространяется на исполнительные документы о взыскании алиментов и возмещения вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также на исполнительные производства о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Остальные смело могут подавать заявления. Кстати, уже несколько лет служба судебных приставов использует виртуального помощника – робота Макса. Можно обратиться и к нему, и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.

«Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, – пояснили в УФССП. – К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению. Судебный пристав рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения».

ИА «Орелград»