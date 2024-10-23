Подача иска не помешает УФАС рассмотреть дело о тракторе

Антимонопольщики отказались отложить рассмотрение дела до вынесения вердикта суда.

Орловское УФАС России продолжает рассматривать антимонопольное дело, возбужденное в отношении Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина и АО «Атлант». Как уже рассказывал «Орелград», материалы антимонопольщикам передало Управление МВД России по городу Орлу. Речь идет о возможном нарушении антимонопольного законодательства при заключении гражданско-правового договора. Орловский ГАУ заключил его с «Атлантом», договор предусматривал оказание услуг по восстановительному ремонту трактора марки FENDT.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о том, что ремонт трактора FENDT на базе «Атланта» фактически был выполнен задолго до проведения запроса котировок и заключения самого договора, а цена контракта составляла немалые 2,536 миллиона рублей. В этом были усмотрены признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между университетом и «Атлантом». Антимонопольщики запросили у ответчиков необходимую информацию, она была представлена в срок.

Кроме того, в адрес УФАС поступило ходатайство Орловского ГАУ о приостановлении производства по антимонопольному делу в связи с обращением «Атланта» в арбитражный суд Орловской области с иском о признании права оперативного управления на трактор FENDT. Указанное ходатайство было рассмотрено комиссией УФАС в установленном законом порядке. В результате было принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Свое решение антимонопольщики объяснили тем, что «в настоящий момент исковое заявление оставлено без движения». Кроме того, они считают, что рассмотрение судом указанного иска не будет иметь значения для рассмотрения антимонопольного дела по существу. Университету отказали и еще в одном ходатайстве. Вуз просил, чтобы УФАС направило запрос в адрес компании-производителя, являющейся владельцем марки FENDT.

По мнению вуза, запрос должен быть сделан «с целью выяснения информации о количестве произведенных тракторов FENDT, идентичных трактору, являющимся предметом запроса котировок, и об организациях на территории РФ, имеющих внутреннюю сертификацию марки FENDT, для ремонта сельскохозяйственной техники, схожей с трактором, являющимся предметом запроса котировок».

Но комиссия приняла решение об отказе в удовлетворении указанного ходатайства ввиду того, что информация о количестве произведенных тракторов FENDT, идентичных трактору, являющимся предметом запроса котировок, не будет иметь ключевого значения для рассмотрения дела. А сведения об организациях на территории РФ, имеющих возможность ремонтировать сельскохозяйственную технику, схожую со спорным трактором, у УФАС уже имеются.

В результате комиссия, в целях полного и всестороннего рассмотрения дела, запросила у ответчиков дополнительную информацию и назначила новую дату рассмотрения на 27 ноября 2024 года. В частности, Орловскому ГАУ антимонопольщики задали такой вопрос: каким образом он планировал использовать трактор FENDT для расширения и поддержания производственной базы для эффективного завершения страды, если в силу отсутствия правоустанавливающих документов на указанный трактор Орловский ГАУ не мог поставить его на учет в управлении по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники?

ИА «Орелград»