В Орловской области открылся новый цех

23.10.2024 | 11:00 Новости, Экономика

Предприятие «Альфапластик» усилило производство резиновой смеси.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Благодаря открытию цеха производственные мощности предприятия вырастут на 30%. Кроме того, компания снизит внутренние логистические затраты и улучшит условия труда. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Церемония открытия состоялась накануне. В ней принял участие глава региона Андрей Клычков.

В своём выступлении он отметил, что открытие цеха — важный вклад в процесс импортозамещения, а также поблагодарил компанию за помощь, которую она оказывают бойцам СВО и их семьям.

ООО «Объединение Альфапластик» является одним из крупнейших в России производителей резиновых, силиконовых и пластмассовых изделий для здравоохранения, спорта и отдыха.

В настоящее время на предприятии трудится около 200 сотрудников. С января по сентябрь включительно здесь выпустили продукции на 493 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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