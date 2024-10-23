В Орловской области открылся новый цех

Предприятие «Альфапластик» усилило производство резиновой смеси.

Благодаря открытию цеха производственные мощности предприятия вырастут на 30%. Кроме того, компания снизит внутренние логистические затраты и улучшит условия труда. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Церемония открытия состоялась накануне. В ней принял участие глава региона Андрей Клычков.

В своём выступлении он отметил, что открытие цеха — важный вклад в процесс импортозамещения, а также поблагодарил компанию за помощь, которую она оказывают бойцам СВО и их семьям.

ООО «Объединение Альфапластик» является одним из крупнейших в России производителей резиновых, силиконовых и пластмассовых изделий для здравоохранения, спорта и отдыха.

В настоящее время на предприятии трудится около 200 сотрудников. С января по сентябрь включительно здесь выпустили продукции на 493 миллиона рублей.

ИА «Орелград»